Ильхам Алиев о помощи семьям павших за Карабах: «Госструктуры сегодня меня слышат»

«Эти дома были построены для вынужденных переселенцев. В годы оккупации территории Азербайджана была проведена большая работа по размещению вынужденных переселенцев, созданию для них нормальных условий, были возведены вот такие прекрасные городки. Но после войны я решил предоставить отведенные для них дома семьям шехидов, чтобы в скором времени обеспечить их квартирами » . АзерТАдж сообщает, что об этом президент Ильхам Алиев заявил во время открытия нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны в Сабунчинском районе Баку.

Глава государства отметил, что некоторые семьи шехидов первой карабахской войны не были обеспечены жильем: «Правда, выделено 12,5 тысячи квартир, но некоторые лица все еще ждут своей очереди. Поэтому я сказал, во-первых, мы уже начали строить дома для вынужденных переселенцев в Карабахе и Зангезуре. Они должны жить там. Во-вторых, с целью решить проблемы семей шехидов, наших раненых военнослужащих мы скоро предоставим им эти прекрасные дома. В прошлом году было предоставлено 3 000 квартир, в этом году - 1 500. Процесс продолжится и в дальнейшем. В этих квартирах созданы все условия для проживания».

Президент отметил, что родственники шехидов всегда должны быть в центре внимания, чтобы в жизни семей шехидов не было проблем: «Как президент я дал поручение всем госструктурам, и сегодня они меня слышат. Это наш долг».