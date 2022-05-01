Президент России Владимир Путин 9 мая может объявить о присоединении "ЛДНР" к РФ, это может вызвать серьезный раскол внутри элиты страны и повлечет резкое изменение отношения к нему олигархов.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Приобретение "ЛНР" и "ДНР" в России мало кто оценит. Понимаете, когда российская пропаганда на протяжении года рассказывала, что мы захватим Киев, поставим своих людей, победим НАТО и проведём парад в центре столицы Украины, это скармливали зрителям зомбоящика... А потом сказать: ну, Киев не получилось, Одессу не получилось, Харьков не получилось – вот вам "ДНР-ЛНР".