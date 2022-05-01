Установили первого подозреваемого за убийства в Буче: заставлял нюхать мертвеца

Прокуроры и полиция установили личность первого подозреваемого в зверских убийствах гражданских людей в городе Буча под Киевом – командира подразделения нацгвардии России Сергея Колоцея. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

«Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче», - написала Венедиктова.

Также установлено, что Колоцей 29 марта пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя в подвал, где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Кроме того, мужчину вывозили на «место казни», где стреляли возле уха, имитируя расправу.