«Число погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч»
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия, ведь только в Мариуполе оккупанты убили десятки тысяч человек. Об этом Подоляк заявил в Twitter.
«За два месяца после начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня», - написал советник руководителя ОП.
Он напомнил, что за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских, в 2020-м – 8, а в 2021 году – 15.
За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Рф з 2014 року й особливо сьогодні.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022