«Число погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч»

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия, ведь только в Мариуполе оккупанты убили десятки тысяч человек. Об этом Подоляк заявил в Twitter.

«За два месяца после начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня», - написал советник руководителя ОП.

Он напомнил, что за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских, в 2020-м – 8, а в 2021 году – 15.