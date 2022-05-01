Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью, сообщает издание Dawn.

Дело было возбуждено полицией провинции Пенджаб против самого Хана и еще 150 человек, включая нескольких бывших министров и ключевых членов его партии «Техрик-и-Инсаф» по заявлению некоего Мухаммада Наима.