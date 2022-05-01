Имран Хану грозит смертная казнь за богохульство
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью, сообщает издание Dawn.
Дело было возбуждено полицией провинции Пенджаб против самого Хана и еще 150 человек, включая нескольких бывших министров и ключевых членов его партии «Техрик-и-Инсаф» по заявлению некоего Мухаммада Наима.
Как утверждается в жалобе, Хан и его сторонники причастны к прошедшей в минувший четверг акции против нового премьер-министра Шехбаза Шарифа в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Когда новый премьер Пакистана и члены его делегации прибыли в мечеть Аль-Масджид-э-Набави в Медине, сотни людей начали выкрикивать лозунги против Шарифа. На видеозаписях видно, как люди, предположительно паломники из Пакистана, выкрикивают «вор» и «предатель» и нецензурно выражаются в адрес Шарифа и его делегации. Позже власти Саудовской Аравии заявили, что арестовали пятерых граждан Пакистана, предположительно причастных к этому инциденту.
В свою очередь сам Хан и члены его партии отрицают причастность к этому инциденту и заявляют, что выдвинутые обвинения являются началом атаки на Хана со стороны новых властей.