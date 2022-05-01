Российскому послу Анатолию Викторову, вызванному на беседу в МИД Израиля, была разъяснена позиция израильского правительства в отношении скандальных высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях в контексте войны в Украине. Об этом сообщил Ynet высокопоставленный источник в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны заключили договоренность о том, что детали беседы не будут преданы огласке.