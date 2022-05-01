Вкратце напомним эту грустную историю. На телеканале BBC одинокая 88-летняя Дайана рассказала, что, из-за пандемии коронавируса лишенная возможности видеться с друзьями и семьей, стала общаться в Facebook, после влюбилась в мужчину, который представился ей как «Хиллари Мамедов» или «Ларри». Женщина уверяла, что «общение с «Ларри» спасло мне жизнь».

Предприимчивый «Ларри», представившийся доверчивой Дайане состоятельным человеком, через какое-то время заявил старушке, что он попал в стесненные обстоятельства, и попросил ее одолжить ему небольшую сумму денег, поскольку его банковский счет в Азербайджане временно заморожен. Дайана тут же перевела деньги «Хиллари Мамедову», поскольку считала его джентльменом. После мошенник под разными предлогами выманил у женщины 36 000 фунтов стерлингов, которые она копила всю свою жизнь.

Британская полиция выяснила, что интернет-профиль «Хиллари Мамедов» или «Ларри» был поддельным. ВВС также показала документы, в том числе, копию паспорта на имя «Хиллари Мамедова», которые мошенник отправил женщине. Выяснилось, речь идет об Орхане Мамед оглы Гусейнли, 1975 года рождения.

И вот теперь правоохранительные органы Азербайджана решили заняться этим «состоятельным Ларри». В ответ на запрос haqqin.az глава пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов заявил, что МВД начало разбирательство после выступления гражданки Великобритании, заявившей о том, что гражданин Азербайджана выманил у нее обманным путем 36 тысяч фунтов стерлингов. По словам Захидова дело взято под контроль МВД.