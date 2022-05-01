Обстрел Одессы: есть погибшие, среди них – 13-летний подросток видео; обновлено
По предварительным данным, после ракетного удара по Одессе погиб 13-летний подросток. Ранение получила 18-летняя девушка. Есть другие погибшие и пострадавшие, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
* * * 20:50
Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщил руководитель ОВА Максим Марченко в Telegram.
«Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим», - написал Марченко.
* * * 20:32
В результате ракетного удара по Одессе пострадали инфраструктурные объекты, а также религиозное здание (православная церковь). Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
* * * 19:52
В Одессе произошел мощный взрыв. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.
Над городом поднимаются клубы дыма. Предварительно, российские ракеты попали по инфраструктурному объекту.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.