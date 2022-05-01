По предварительным данным, после ракетного удара по Одессе погиб 13-летний подросток. Ранение получила 18-летняя девушка. Есть другие погибшие и пострадавшие, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

* * * 20:50

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщил руководитель ОВА Максим Марченко в Telegram.

«Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим», - написал Марченко.