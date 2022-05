Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с главой Совбеза Армении Арменом Григоряном в Брюсселе.

Об этом в Twitter написал Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар .

«Рад, что смог принять Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна в Брюсселе для второй встречи в этом формате», - написал Клаар.

Happy to have been able to host @HikmetHajiyev and Armen Grigoryan in Brussels for a second meeting in this format. pic.twitter.com/2blnIab9Dd