Зеленский ответил на вопрос о военных операциях на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина проводит военные операции в пределах своих границ, а о каких-либо действиях на территории врага ему ничего не известно. Как передает «Украинская правда», об этом Зеленский заявил в интервью.

На вопрос журналиста, проводила ли Украина по состоянию на сегодняшний день военные операции в тылу врага, президент отметил, что ничего не знает о подобных вещах.

«Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что мы имеем полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. (Про) другие действия мне не известно», - отметил лидер Украины.