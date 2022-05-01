Шольц назвал условие для отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции, которые были введены после начала войны в Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CDF канцлер Германии Олаф Шольц.

«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции, - сказал глава правительства. – Он (президент РФ Владимир Путин – прим.) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир».

Он также отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в оборонительной сфере, но не будет действовать необдуманно. По его словам, западные страны, в том числе ФРГ, поддерживают Украину. «Мы продолжим ее поддерживать», - сказал он.