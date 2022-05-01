Главный разведчик Украины рассказал о «сумасшедших идеях» россиян: Таврическая губерния и Небесный город

Россияне рассматривают две «сумасшедшие идеи» в отношении востока и юга Украины – воссоздание Таврической губернии и создание так называемого Небесного города. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ.

«В уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая – это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во время Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают.

Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место – это так называемый Небесный город. Была такая концепция. Еще раз говорю – это больной ум. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области.