Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про «еврейскую кровь Гитлера»
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российская сторона должна извиниться за высказывание главы МИД Сергея Лаврова. Реакция последовала на слова господина Лаврова о том, что, возможно, «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь».
«Это непростительный и возмутительный комментарий, ужасная историческая ошибка, и мы ожидаем извинений», - заявил Лапид.
«Гитлер не был евреем по происхождению, и евреи не убивали себя во время Холокоста», - цитирует слова израильского министра The Times of Israel.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но есть черта, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом», - добавил Яир Лапид.
Отметим, в интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров заявил, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не означает, что в стране нет нацистов. «Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь», - сказал глава российского МИДа (цитата по сайту министерства).
Из-за этих слов в МИД Израиля сегодня, 2 мая, вызвали посла России Анатолия Викторова для разъяснительной беседы.