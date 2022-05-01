Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про «еврейскую кровь Гитлера»

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российская сторона должна извиниться за высказывание главы МИД Сергея Лаврова. Реакция последовала на слова господина Лаврова о том, что, возможно, «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь».

«Это непростительный и возмутительный комментарий, ужасная историческая ошибка, и мы ожидаем извинений», - заявил Лапид.

«Гитлер не был евреем по происхождению, и евреи не убивали себя во время Холокоста», - цитирует слова израильского министра The Times of Israel.