США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

В Украину прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа из 90 орудий, которые США обязались предоставить. Об этом сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN.

По словам представителя Пентагона, более 200 украинских артиллеристов в настоящее время прошли обучение использованию гаубиц M777, в том числе группа из 50 украинцев, которые должны завершить обучение сегодня.

«Более 170 украинских военных прошли подготовку более чем в одном месте на M777, и еще 50 с лишним человек должны закончить обучение сегодня, поэтому, когда они выпускаются сегодня – на самом деле, они, возможно, уже закончили обучение сегодня – это будет более 200 украинских артиллеристов», - сказал чиновник.