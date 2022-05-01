Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 22:30

Глава российской дипломатии сделал очередной скандальный шаг по порче отношений своей страны с остальным миром. Не покидает впечатление, что в последние годы все российское руководство трудится не покладая рук, чтобы нанести наибольший ущерб своей родине. У них отлично получается. В этот раз Сергей Лавров страшно разозлил евреев вообще и израильтян в частности. Давая интервью итальянской телекомпании Mediaset, он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. «Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Неистовая озабоченность, которую Кремль демонстрирует последние годы, удивительным образом сопровождается совершенно дикими историческими представлениями официальных представителей российской власти. Если история в чем-то противоречит желаниям Путина и его окружения, тем хуже для истории. В этот раз министр иностранных дел не побрезговал ввернуть в беседе с иностранным СМИ старый антисемитский тезис, имеющий хождение в среде ну самых темных и забитых юдофобов. Резко отреагировал коллега Лаврова глава МИД Израиля Яир Лапид: «Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя». Он отметил, что слова Лаврова «возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля и потребовали извинений. Вряд ли израильтяне всерьез считают, что Лавров совершил ошибку. Его задачей было оскорбить украинского президента любой ценой, он это и сделал. Если для этого нужно было ляпнуть любую несусветную чушь, главный российский дипломат без малейших сомнений ее ляпнул. МИД Российской Федерации давно превратился в филиал пропагандистской империи Маргариты Симоньян, его задача не налаживать связи, а любым, самым несусветным образом обосновывать очередной их разрыв. Тут бы можно было вспомнить о крови тбилисского армянина, которая течет в жилах Лаврова, о чем он сам с гордостью говорил, но, в отличие от него, мы не считаем этот аргумент релевантным.