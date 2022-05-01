Педофил, дворник и уборщица: В Офисе Зеленского рассказали о новых руководителях в захваченном Бердянске

Назначенный российскими войсками «мэр» Бердянска ранее был осужден за педофилию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Михаила Подоляка.

Он также сообщил, что «заместителем мэра» назначили дворника, а «руководителем» ЗАГС – уборщицу.

«Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле является «русский мир», - пишет Подоляк.

Отметим, что самопровозглашенный или же назначенный россиянами «мэр» Бердянска – это местный малоизвестный предприниматель Александр Сауленко.