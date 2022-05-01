Российские войска продолжают обстреливать здания на «Азовстали», где прячутся от опасности гражданские. Об этом сообщает полк «Азов» в Telegram.

«После частичной эвакуации гражданских с территории «Азовстали» в г. Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся от опасности гражданские лица», - говорится в сообщении.

В частности, противник осуществляет авиаудары и ведет огонь, используя корабельную артиллерию и танки.

«Также во время очередного штурма россиянами «Азовстали» бойцами полка «Азов» убито 5 российских солдат», - добавили в «Азове».