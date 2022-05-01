В Россию эвакуировали 200 тысяч детей из Украины

Россия эвакуировала на свою территорию почти 200 тысяч детей из Донецкой и Луганской областей и других сопредельных регионов Украины. Всего же границу пересекли уже 1 092 137 человек. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов «Донецкой и Луганской народных республик» Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети», - сказал он на брифинге.