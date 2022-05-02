Зеленский задался вопросом: останется ли посол Израиля в Москве?
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Сергея Лаврова о том, что евреи якобы «самые ожесточенные антисемиты». Глава государства отметил, что слова российского дипломата вызвали большой скандал в Израиле, а Москва до сих не извинилась. Об этом Зеленский заявил в ходе видеообращения.
«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом. Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов», - сказал Зеленский.
По его словам, в Израиле из-за высказываний Лаврова большой скандал. Однако из Москвы не последовало ни опровержения этих слов, ни извинений. Зеленский добавил, что такое молчание российских властей указывает на согласие с антисемитским заявлением главы дипломатии РФ.
«Такой антисемитский выпад означает, что все в России забыли уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили тех уроков. Поэтому вопрос, останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их позицию. Останутся ли отношения с Россией? Потому что это все не случайно», - подытожил Зеленский.