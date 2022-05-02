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Создатель армии сепаратистской «ЛДНР», «экс-министр обороны», в прошлом офицер ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) выступает с аналитическими выкладками о ходе российской спецоперации в Украине. В одной из своих публикаций бывший полковник ГРУ сделал вывод, что действия по уничтожению донецкой группировки Вооруженных сил Украины идут не так, как надо. Как написал Стрелков в своем Telegram-канале, о полном окружении и разгроме украинских военных подразделений в Донбассе речи уже не идет. В лучшем случае противник (то есть Украина) на протяжении длительного времени будет «выдавливаться» с позиций. А Украина, по словам Стрелкова, за это время сможет подогнать в Донбасс резервы и западное оружие.

Комментируя эти заявления Стрелкова, один из луганских сепаратистов – «офицер народной милиции» Федор Сергеев заявил «Московскому комсомольцу», что прогнозируемый Стрелковым сценарий развития событий ошибочен. Сергеев отметил, что «территория «ЛНР» уже практически освобождена (то есть оккупирована пророссийскими сепаратистами – ред.), за исключением двух крупных городов – Северодонецка и Лисичанска и прилегающих к ним поселков». В «ДНР» сепаратисты «при поддержке российских вооруженных сил продвигаются вперед. Может, не так оперативно, как хотелось бы «диванным» критикам, но на сегодняшний день уже свыше 50 процентов территории взяты под контроль». Сергеев считает, что стратегические цели «спецоперации» планомерно достигаются. Говоря о заявлениях Стрелкова, Сергеев заявил, что тот «мыслит категориями 2014-2015 годов, когда основными ударными силами республик были пехота с приданными огневыми средствами и бронетехникой, артиллерией, которые были получены в качестве трофеев от вооруженных формирований Украины, и танковые силы».