Представитель «ЛДНР» Федор Сергеев: «Луганск взят. Украинская армия отступает из Донецкой области» другая информация
Создатель армии сепаратистской «ЛДНР», «экс-министр обороны», в прошлом офицер ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) выступает с аналитическими выкладками о ходе российской спецоперации в Украине. В одной из своих публикаций бывший полковник ГРУ сделал вывод, что действия по уничтожению донецкой группировки Вооруженных сил Украины идут не так, как надо. Как написал Стрелков в своем Telegram-канале, о полном окружении и разгроме украинских военных подразделений в Донбассе речи уже не идет. В лучшем случае противник (то есть Украина) на протяжении длительного времени будет «выдавливаться» с позиций. А Украина, по словам Стрелкова, за это время сможет подогнать в Донбасс резервы и западное оружие.
Комментируя эти заявления Стрелкова, один из луганских сепаратистов – «офицер народной милиции» Федор Сергеев заявил «Московскому комсомольцу», что прогнозируемый Стрелковым сценарий развития событий ошибочен.
Сергеев отметил, что «территория «ЛНР» уже практически освобождена (то есть оккупирована пророссийскими сепаратистами – ред.), за исключением двух крупных городов – Северодонецка и Лисичанска и прилегающих к ним поселков». В «ДНР» сепаратисты «при поддержке российских вооруженных сил продвигаются вперед. Может, не так оперативно, как хотелось бы «диванным» критикам, но на сегодняшний день уже свыше 50 процентов территории взяты под контроль».
Сергеев считает, что стратегические цели «спецоперации» планомерно достигаются. Говоря о заявлениях Стрелкова, Сергеев заявил, что тот «мыслит категориями 2014-2015 годов, когда основными ударными силами республик были пехота с приданными огневыми средствами и бронетехникой, артиллерией, которые были получены в качестве трофеев от вооруженных формирований Украины, и танковые силы».
Сегодня же, утверждает Сергеев, «театр военных действий в Донбассе выглядит совершенно иначе. Во-первых, мы имеем полную огневую поддержку от вооруженных сил Российской Федерации со всеми имеющимися у них огневыми средствами... Ракетные войска оперативно-тактического уровня, все виды артиллерии, в том числе высокоточной, которая по необходимости также применяется. И самое главное – второй этап, в отличие от первого, изначально не носил молниеносного характера. Цели прокатиться ударным «кулаком» или катком с огромной скоростью по территории республик, выдавив противника на их границы, либо уничтожив его, не стояло. Здесь задача стояла несколько иная и планомерно, день за днем, она выполняется».
Представитель «ЛДНР» заявляет, что российские «Калибры», «Ониксы» и «Кинжалы» наносят «непоправимый урон» узлам снабжения украинской группировки войск в Донбассе, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, местам скопления их живой силы и техники.
Тактическое отступление Вооруженных сил Украины на отдельных участках, заявляет Сергеев, «можно расценивать как попытку перегруппироваться, подтянуть резервы и занять более выгодный плацдарм для возможного контрнаступления. Но... стоит вооруженным формированиям Украины скопить хоть сколько-нибудь живой силы и техники на определенной территории, либо попытаться подтянуть резервы снабжения, как тут же принимаются необходимые решения на оперативно-тактическом уровне и по этим местам наносятся удары высокоточным оружием».