США поддерживают включение Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден сохраняет поддержку политики «открытых дверей» НАТО, а также идеи включения в альянс Финляндии, несмотря на события вокруг Украины. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», - сказала она, отвечая на вопрос о том, считает ли американский лидер дальнейшее расширение альянса эффективным ответом на «вызовы в сфере безопасности» со стороны России или же опасается, что это станет провокационным шагом в нынешних условиях.
«Конечно же, мы поддерживаем политику НАТО, которая предусматривает, что те, кто заинтересован в присоединении, могут претендовать на это и присоединиться при соответствии требованиям. И, конечно же, мы поддерживаем любые решения со стороны руководства Финляндии и других о подаче заявки [на вступление]», - цитирует Псаки ТАСС.
Ее также попросили прокомментировать появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что страна планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. «Мы видели некоторые сообщения, но я, конечно же, не буду говорить за них (финскую сторону – прим.)», - ответила пресс-секретарь американского президента.