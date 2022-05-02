США поддерживают включение Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден сохраняет поддержку политики «открытых дверей» НАТО, а также идеи включения в альянс Финляндии, несмотря на события вокруг Украины. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», - сказала она, отвечая на вопрос о том, считает ли американский лидер дальнейшее расширение альянса эффективным ответом на «вызовы в сфере безопасности» со стороны России или же опасается, что это станет провокационным шагом в нынешних условиях.