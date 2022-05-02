Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в понедельник журналистам глава Минпромторга Йозеф Сикела по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики.

«Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», - цитирует слова Сикела РИА Новости.