Байден не поедет в Украину

«Таких планов в работе сейчас нет, но мы продолжим изучать [эту возможность]». Об этом, как пишет ВВС, сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности поездки Джо Байдена в Украину. Псаки добавила, что «президент хотел бы посетить Украину».

Ранее Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Тем временем, первая леди США Джилл Байден планирует посетить Румынию и Словакию в конце недели, сообщает Associated Press. Она встретится с украинскими беженцами, американскими дипломатами и американскими военными в ходе пятидневной поездки.