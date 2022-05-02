Кадыров сообщил о масштабном наступлении чеченских бойцов и сил сепаратистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов «ЛНР» и Чечни по всей линии фронта в «Луганской народной республике», начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка, в результате противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.

«Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление «освобождения независимых республик Донбасса», сообщает, что второго мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом «народной милиции ЛНР» под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его информации, в результате молниеносной атаки противник был выбит из укреплённых позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семи единиц техники и более 100 единиц живой силы.