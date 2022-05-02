На фоне обострения ситуации в Приднестровье: В Румынии пройдут учения сил спецназа стран НАТО

Международные учения сил специального назначения пройдут в период 2-13 мая в Румынии. Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны страны.

Учения Trojan Footprint 22 спланированы и координируются Командованием специальных операций ВС США в Европе. «Участники отработают тактики, техники и процедуры многодоменного типа, предусматривающие навыки военных сухопутных, воздушных и морских сил спецназа, - отмечает военное ведомство. – Trojan Footprint 22 проходят одновременно в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Эстонии».

Учения Junction Strike 22 – крупнейшие международные и межведомственные маневры, проводимые ежегодно Командованием сил по специальным операциям (CFOS) румынской армии. Их цель – проверка уровня подготовки командного и личного состава структур сил спецназа, входящих в CFOS.