В понедельник Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи в размере 300 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в новую партию поставок войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, противобатарейные радиолокационные системы и пр. Ранее Великобритания уже отправила Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем ПВО, а также другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона также заявили, что предложат Киеву приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой связи, тяжелые беспилотники и бронированные легковые автомобили для гражданских чиновников.