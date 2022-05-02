Азербайджанским врачам намного повысили зарплату. Будет и льготное жилье! новый поворот
Как сообщил на пресс-конференции Заур Алиев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, в Азербайджане увеличены суммы доплат к окладам некоторых работников здравоохранения.
Это не только хорошая, но и ожидаемая новость: за последние годы в стране систематически повышали зарплату отдельным категориям работников государственных учреждений, и только врачи терпеливо ждали своей очереди.
Правда, в связи с пандемией коронавируса, правительство Азербайджана выделило дополнительные средства для увеличения ставок врачей, занятых в сфере обслуживания инфекционных больных. Но при это все понимали, что речь идет о «промежуточной» акции, а потому ждали, когда же, наконец, зарплаты всех врачей будут соответствовать их тяжелейшему труду, столь необходимому обществу.
Правда, на данный момент планируется повысить ежемесячную зарплату до 1000 манатов (после вычета всех удержаний) врачам, работающим только по 31 специальности. Тем не менее, процесс начался и в нем удалось добиться главного – переломить в сознании чиновников стереотип советских времен, в соответствии с которым зарплата врачей – дело второстепенное, поскольку они и так могут прокормиться за счет пациентов.
По словам Заура Алиева, принимаются меры не только по улучшению социального благосостояния медработников, но и по дальнейшему повышению качества медицинских услуг, оказываемых населению.
Другими словами, небольшой процент с дохода, выделяемый гражданами за медстрахование, пойдет по прямому назначению - на оплату труда врачей и медперсонала, которые отныне будут получать за свой труд не виртуальные гроши от отчислений из госбюджета, а достойное их профессии вознаграждение, добавленное из медицинских страховок граждан.
На первом этапе повышение зарплаты охватит около 8.000 врачей, на что потребуется дополнительное финансирование в размере порядка 100 миллионов манатов в год.
Отметим также, что дифференцированный подход к росту зарплат врачей доказывает, что Госагентство по обязательному медстрахованию оставило в прошлом еще один рудимент советской эпохи – тотальную уравниловку. Так, зарплаты профильных врачей по семнадцати специальностям будут повышены вдвое. У представителей оставшихся четырнадцати специальностей он будет колебаться в пределах от 20 до 90 процентов.
Следует понимать, что в данном случае о дискриминации по профессиональному принципу не может быть и речи. Однако изучение списков врачей, представленных на рассмотрение специалистов Госагентства, показало, что услугами врачей из первой категории пользуются значительно большее количество пациентов. Таким образом, отныне зарплата врачей напрямую коррелируется с их профессиональной востребованностью у пациентов.
Следует отметить, что это уже пятое по счету в нынешнем году изменение, внесенное в «Правила оплаты труда медработников в медицинских учреждениях, подведомственных TEBIB». При этом Госагентство добивается, чтобы медработники были удовлетворены введением налога на обязательное медстрахование в той же степени, что и пациенты. Главная цель этой госструктуры - обеспечить гражданам страны равную доступность медицинских услуг с одновременным улучшением социальной защиты медработников.
Добившись роста зарплат для медиков, агентство параллельно подготовило предложение о включении медицинских работников, занятых в государственных медучреждениях, в перечень лиц с правами на получение льготного ипотечного кредита и социального жилья. В частности, с целью улучшения жилищно-бытовых условий медработников агентство предлагает внести определенные изменения в «Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе, льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана».
Таким образом, отныне и медики смогут получать ипотечные кредиты, благо их зарплата это позволит.
Об эффективности избранного Госагентством направления свидетельствует и статистика. В прошлом году работникам здравоохранения было выделено более 717 миллионов манатов, что на 18 процентов выше показателей предыдущего года.
Кроме того, в течение 2021 года медучреждения Азербайджана были обеспечены 5248 приборами и оборудованием, а в 274 учреждениях ведутся в настоящее время интенсивные работы по созданию ИКТ инфраструктуры. Так что, закономерно, что на территориях, охваченных обязательным медстрахованием, 42 процента населения воспользовались в прошлом году новой формой медуслуг.
А ведь это только начало, и число владельцев медицинских страховок, обращающихся к врачам, постоянно растет. Следовательно, параллельно будет расти и благополучие наших медработников.