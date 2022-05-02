Это не только хорошая, но и ожидаемая новость: за последние годы в стране систематически повышали зарплату отдельным категориям работников государственных учреждений, и только врачи терпеливо ждали своей очереди.

Как сообщил на пресс-конференции Заур Алиев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, в Азербайджане увеличены суммы доплат к окладам некоторых работников здравоохранения.

Правда, в связи с пандемией коронавируса, правительство Азербайджана выделило дополнительные средства для увеличения ставок врачей, занятых в сфере обслуживания инфекционных больных. Но при это все понимали, что речь идет о «промежуточной» акции, а потому ждали, когда же, наконец, зарплаты всех врачей будут соответствовать их тяжелейшему труду, столь необходимому обществу.

Правда, на данный момент планируется повысить ежемесячную зарплату до 1000 манатов (после вычета всех удержаний) врачам, работающим только по 31 специальности. Тем не менее, процесс начался и в нем удалось добиться главного – переломить в сознании чиновников стереотип советских времен, в соответствии с которым зарплата врачей – дело второстепенное, поскольку они и так могут прокормиться за счет пациентов.

По словам Заура Алиева, принимаются меры не только по улучшению социального благосостояния медработников, но и по дальнейшему повышению качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Другими словами, небольшой процент с дохода, выделяемый гражданами за медстрахование, пойдет по прямому назначению - на оплату труда врачей и медперсонала, которые отныне будут получать за свой труд не виртуальные гроши от отчислений из госбюджета, а достойное их профессии вознаграждение, добавленное из медицинских страховок граждан.

На первом этапе повышение зарплаты охватит около 8.000 врачей, на что потребуется дополнительное финансирование в размере порядка 100 миллионов манатов в год.