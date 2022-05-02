Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 06:43

Итак, после долгого молчания, один из самых скандальных узников братской Турции, азербайджанец Мубариз Мансимов вышел с откровением к народу. Заурядный советский кок на первой же гребне постсоветской волны взлетел до олимпийских высот судостроительного магната. Чтобы вдребезги разбиться, как морская волна о скалу у Мраморного моря. Мубариз Мансимов – это олицетворение самой фортуны ураганного безвременья сумасшедших 90-х годов. Еще один фаворит кооперативного и неформального движения бездарно спустил сотни миллионов долларов, прежде чем в турецких банках заметили неплатежеспособность рядовой советской выскочки, вознамерившейся бросить вызов могущественной империи семьи Коч. Но об этом Мансимов промолчал в эфире коллеги Аваза Зейналлы, как и о причинах и мотивах самоликвидации.

После шумной и скандальной кампании в защиту обанкротившегося миллиардера Мансимова, который к тому же умудрился очутиться в застенках одиночной камеры, надо было разобраться в истории владельца турецких пароходов. Выступление Мансимова произвело тягчайшее впечатление. Собственно говоря, это была беседа ни о чем. Так и не понятно, кого, за что и почему обвиняет Мансимов. Что стало причиной его краха? Кто повинен в его хождениях по мукам? Либо Мансимов что-то не договаривал, либо человек, заработавший не одну сотню миллионов долларов страдает врожденным недугом – неспособностью выражать мысли. Бездарное выступление, бессвязный словесный поток Мансимова сопровождался драматическим музыкальным образом турецкого кинобестселлера «Долина волков». Что предопределило дальнейший жанр повествования Мансимова – бизнесмен рассказывал о криминальных сходках и «воровском мире», обнажив откровенно бандитскую многоходовку своего судоходного дела. Выпускник военного училища им.Нахчыванского и доморощенного Ростовского университета Мансимов оставил впечатление глубоко необразованного и невежественного человека. В прошлом – один из богатейших людей Азербайджана и Турции выстраивал в ряд слова и синтаксические единицы на трех языках: турецком, азербайджанском и русском. Слова «каникулы», «дормоед», «командировка» сливались с турецким новоязом французского толка – типа «генерасион». По большому счету Мансимов не владеет ни одним из языков. Что отразилось и на структуре его пещерного мышления. Ибо язык определяет саму структуру мышления. Но разум Мубариза эту структуру так и не выстроил. В результате получилась бессвязная сумбурная речь. Вся последовательность мышления Мубариза состояла из следующей комбинации – купить, продать, арендовать… и кинуть.

Но теперь о главном. Кто кого кинул? Мансимов утверждает, что именно бывший президент SOCAR, нынешний замминистра экономики Ровнаг Абдуллаев и его родственники похоронили его бизнес в Турции. Каким образом? Разве Мансимов был партнером азербайджанской Госнефтекомпании? А может подрядчиком? Мансимов не привел ни одного факта о роли Ровнага Абдуллаева и его родственников в уничтожении бизнес-империи. В его устах на смешанном русско-турецко-азербайджанском языке прозвучала всего лишь высокопарная патетика. Не более того. Да, к тому же Мансимов заявил, что в тюрьму его засадил Ровнаг Абдуллаев. Тем самым, изливающийся панегириками в адрес Эрдогана и правительства Турции Мансимов поставил под сомнение беспристрастность справедливого правосудия в Анкаре. Получается, что суды Эрдогана работают по заказу и выносят липовые вердикты. К тому же по указке чиновника дальнего плавания – Ровнага Абдуллаева. Как же главе азербайджанской нефтяной компании удалось добиться вынесения обвинительного приговора в отношении Мансимова? За взятку или по нормам «телефонного права»? Сам Мансимов не привел ни одного факта. И еще Мансимов обвинил Ровнага Абдуллаева и его кузена азербайджанского бизнесмена Анара Ализаде в том, что они отжали у него фешенебельный курортный центр в Бодруме под названием «Марина». Одни голые слова. Мансимов не представил ни одного документа или свидетельства в подтверждение оголтелых обвинений. О чем же говорит другая правда? Обвиняемая сторона – Ровнаг Абдуллаев и Анар Ализаде развязали громкий процесс против Мансимова в турецком и Высоком Лондонском суде. И все эти суды Мансимов с треском проиграл. Не вдаваясь в долгие судебные перипетии, напомню лишь о последнем вердикте – Высокий Лондонский суд обязал Мансимова выплатить Государственной нефтяной компании 230 миллионов долларов. Судостроительный магнат не выполнил своих обязательств по транспортировке продукции азербайджанской компании на мировые рынки. Решением Высокого Лондонского суда все танкеры и суда Мансимова арестованы по сей день. Но Мансимов об этом – ни слова! Ни-ни! Сказать нечего – не станет же раздетый магнат стрелять в собственную волосатую ногу, не так ли?

А теперь о «прихваченной» «Марине». Судостроительный магнат на правах компаньона участвовал вместе с Анаром Ализаде в строительстве «Марины». Да, это сущая правда! Как и то, что отель построили за 200 миллионов долларов. Самое парадоксальное – Ализаде вкладывал свои собственные инвестиции, а Мансимов – банковские кредиты под высокие проценты. В один прекрасный день Мансимов предложил Ализаде продать «Марину» семье Коч. За 100 миллионов долларов! К тому же, Мансимов скрыл от Ализаде, что вошел в дело с «кредитом», заложив совместную недвижимость. Здесь и нашла коса на камень. Спор завел компаньонов в турецкий суд. Ализаде выплатил Мансимову согласно решению турецкого суда 37 миллионов долларов, и по сей день выплачивает оставшийся кредит в турецкий банк вместе с набежавшими процентами! Какой кидняк?! Какой рейдерский захват? И почему в своем «откровенном интервью» Мансимов не упоминает о решениях турецких судов и выплаченных 37 миллионах? Неужели и эти вердикты заказал Ровнаг Абдуллаев и иже с ним?! Но Мубариз Мансимов пошел дальше, и обвинил Ровнага Абдуллаева в том, что еще в 2018 году он заказал ныне покойному могущественному криминальному авторитету Надиру Салифову (Лоту Гули) физическую ликвидацию Мансимова. Почему же Салифов не убрал Мансимова? Загнанный собственной ложью в угол обанкротившийся магнат поведал еще об одной невероятной истории. Сиречь, получив заказ на убийство, Салифов позвонил Мансимову. И стал ему угрожать. Словами и бранью. Спрашивается – какой же матерый киллер или преступник всесоюзного значения станет звонить своей «будущей жертве» и угрожать ему вендеттой? Тем более материться и браниться, судя по собственному признанию Мансимова? Дескать, и сам Мансимов в долгу не остался – выругал на чем свет стоит в главаря азербайджанской мафии. Потерявший надежду Гули попрощался с Мансимовом и повесил трубку… Позвольте спросить: Мансимов – олигофрен или прикидывается? А может он и вовсе принимает телевизионную аудиторию Аваза Зейналлы за умственно отсталый плебс? С другой стороны – почему же Мансимов не поведал общественности о готовящемся преступлении в 2018, 2019, 2020 и даже в 2021 годах? Чего молчал? Неужели не обратился в турецкую полицию? И почему эта информация не просочилась в СМИ?!..

Дальше – больше и скучнее, Мансимов долго испытывал терпение зрительской аудитории. Рассказывал о своем любимом кинофильме – итальянской кинокомедии «Синьор Робинзон». Оказалось, что и необычное название своей компании – «Палмали» Мансимов слямзил из комедии: угнетенный своей капризной женой Магдой весельчак Роби назвал необитаемый остров «Палмали». Вот и Мансимов столь пародийным названием решил увековечить свою компанию. История любви Роби с Пятницей и их дин-дин увлекали Мансимова ночи напролет. Мансимов рассказал и о своем открытии: Киевскую Русь основали викинги… А после князя Владимира восставший Мубариз почему-то грешным делом оскорбил и Рамиза Мехтиева. Перескочил снова на криминал – Мансимов долго и скучно рассказывал о турецком мафиози Садате Пекаре. Поведал и о своих баталиях с Фетуллахом Гюленом, беспрестанно повторяя, что одаривал гюленистов одной вкусной и сладкой турецкой пахлавой. Если когда-нибудь премьер-министр России Михаил Мишустин увлечется творчеством Аваза Зейналлы, то Мансимову несдобровать. Магнат открыто в эфире признался, что нынешний российский премьер-министр в бытность нахождения на посту главы налоговой службы России потребовал у Мансимова взятку. А бессребреник-судостроитель не поддался на шантаж, напрочь отказался, нахамил Мишустину, хлопнул дверью и покинул навсегда Россию. Не знаю, как в России, но в Турции не поверят на слово Мубаризу Мансимову, который долгие годы кичился тем, что учился в одной группе в школе КГБ СССР с Владимиром Путиным. Тонкие собеседники задумывались о большой возрастной разнице боцмана и подполковника.