Луганская область постоянно подвергается обстрелам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горной общине - по меньшей мере 12. "Однако мы не знаем сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно. Сгорело 10 домов в Орехове, еще два - в Золотом", - отметил он.

Гайдай добавил, что за сутки россияне обстреляли Северодонецк 8 раз: "Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем занялось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники. Из-под обстрелов и завалов удалось спасти три человека".