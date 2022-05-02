«AzerGold» выпустил новую линейку золотой продукции
Закрытое акционерное общество «AzerGold» представило в продажу новую линейку золотой продукции. Так, в коллекцию золотых слитков весом в 5, 10, 20, 500, 1000 граммов и 1 и 10 унций добавлены новые золотые слитки весом в 2, 50 и 100 граммов.
Новая продукция уже в наличии в Центре продажи и обмена ЗАО «AzerGold» по адресу: проспект Бюльбюля, 3. Продажа золотых монет и слитков в Центре «AzerGold» осуществляется соответственно ежедневной биржевой цене золота с минимальной наценкой, покрывающей производственные расходы. В Центре также осуществляется обратный закуп – обмен золотой продукции «AzerGold» соответственно биржевой цене на металл. Продукцию можно приобрести также онлайн на официальном сайте проекта www.azergold.gift.
Выпуск новых категорий слитков еще более расширяет выбор покупателей не только как ценного подарка, но и как инвестиционного инструмента с возможностью обмена на национальную валюту в любой момент.
Напомним, что первая коллекция золотых и серебряных монет и слитков была выпущена ЗАО в 2018 году. Помимо слитков, она включала в себя монеты, отображающие посредством своего дизайна современность, историю и культуру нашей страны (на монетах были изображены Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана, узор карабахского ковра «Чяляби»). В 2021 году совместно с Центром Гейдара Алиева был проведен конкурс дизайна монет под названием «Жемчужины Карабаха», посвященный славной победе Азербайджанской армии под руководством верховного главнокомандующего и возвращению Карабаха. По итогам проекта были выпущены золотые монеты «Шуша» и «Карабах», занявшие первые два места в конкурсе.