«AzerGold» выпустил новую линейку золотой продукции

Закрытое акционерное общество «AzerGold» представило в продажу новую линейку золотой продукции. Так, в коллекцию золотых слитков весом в 5, 10, 20, 500, 1000 граммов и 1 и 10 унций добавлены новые золотые слитки весом в 2, 50 и 100 граммов.

Новая продукция уже в наличии в Центре продажи и обмена ЗАО «AzerGold» по адресу: проспект Бюльбюля, 3. Продажа золотых монет и слитков в Центре «AzerGold» осуществляется соответственно ежедневной биржевой цене золота с минимальной наценкой, покрывающей производственные расходы. В Центре также осуществляется обратный закуп – обмен золотой продукции «AzerGold» соответственно биржевой цене на металл. Продукцию можно приобрести также онлайн на официальном сайте проекта www.azergold.gift.