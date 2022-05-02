В Евросоюзе анонсировали отключение новых российских банков от SWIFT

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций будет включать в себя отключение нескольких крупных российских банков от международной системы SWIFT, передает AFP News.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. И в энергетике будут еще меры, которые повлияют на импорт российской нефти», — сообщил он.

Отмечается, что несколько европейских источников указали, что в этот список будет включен «Сбербанк», на долю которого приходится 37% российского рынка.