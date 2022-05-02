Армяне обстреляли Кельбаджар
Министерство обороны Азербайджана заявило об очередной провокации вооруженных сил Армении.
Вечером 2 мая армянские военные с территории населенного пункта Юхары Шорча Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик (Кельбаджарский район).
Минобороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии.