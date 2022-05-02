США не верят в будущее российско-украинских переговоров

США почти не видят признаков того, что переговоры между украинской и российской делегациями «проходят плодотворно». Об этом заявил советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле, передает «Голос Америки».

Советник Госдепа отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем перед его поездкой на прошлой неделе в Москву и Киев.

«Мы, конечно же, будем с нетерпением ждать возможности, чтобы узнать у генерального секретаря о его поездке и о том, есть ли шанс продвинуться вперед по пути мира. Мы в этом сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры», - сказал Шолле.