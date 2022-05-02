Российская армия стала значительно слабее в результате вторжения в Украину, говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, оборонный бюджет России удвоился с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в развитие воздушных, наземных и морских сил и средств. "Однако модернизация все равно не позволила России доминировать над Украиной как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении, что не позволяет превратить численную силу в решающее преимущество", - говорится в сообщении.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы", - добавили в разведке.