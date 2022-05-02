Утренние протесты армянской оппозиции завершились массовыми задержаниями

«Полиция, применив несоразмерную силу и грубо нарушив конституционное право граждан на мирные собрания, задержала около 30 членов партии «Отечество», - сообщил в Facebook член партии «Отечество», бывший руководитель аппарата парламента Арсен Бабаян.

По его словам, в целом по положению на 10:00 подвергнуты приводу 70 участников акции протеста.

В полиции отмечают, что это предпринято за неподчинение граждан законным требованиям правоохранителей.

С утра 3 мая в Ереване оппозиция возобновила в Ереване акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Протестующие перекрывают улицы в различных районах Еревана.