Полиция отпустила сына Роберта Кочаряна обновлено
Задержанного ранее сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна – Левона уже отпустили, сообщает Sputnik Армения.
Согласно информации, во дворе отделения его встретили сторонники.
Кочарян был задержан во время акции протеста на проспекте Баграмяна. Его доставили в Нор-Норкское отделение полиции.
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В Ереване продолжаются акции протеста против правления премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
В ходе сегодняшней акции правоохранительными органами был задержан сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян.
Очевидцы сообщают, что его посадили в полицейскую машину и увезли в неизвестном направлении.