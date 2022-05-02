Путин может официально объявить Украине войну CNN
Президент России Владимир Путин может официально объявить Украине войну 9 мая, что позволит провести полную мобилизацию резервных сил России, поскольку они пытаются завоевать восточную и южную Украину, считают американские и европейские чиновники, передает CNN.
Западные официальные лица полагают, что Путин на празднование в России Дня победы захочет объявить либо о каком-либо военном достижении в Украине, либо инспирирует крупную эскалацию боевых действий, или же оба месседжа - вместе.
Сейчас западные официальные лица рассматривают сценарий с объявлением войны. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскручивал информполе, готовя почву для того, чтобы иметь возможность сказать: "Послушайте, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Нужно больше российского пушечного мяса", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио LBC на прошлой неделе. Уоллес также допускал, что аналогичное заявление могло прозвучать и на праздник 1 мая.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что есть “веские основания полагать, что русские сделают все возможное, чтобы использовать” 9 мая в пропагандистских целях. "Было бы большой иронией, если бы Москва использовала "День Победы" для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников так, как они не могут сделать сейчас. Таким образом, который был бы равносилен открытию всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они захлебываются в своей военной кампании и военных целях", - добавил он.
Издание отмечает, что официальное объявление войны 9 мая позволит России, в соответствие с российским законодательством, мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых, по словам официальных лиц, Москва отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки солдат, задействованных в "спецоперации" в Украине. А также это может повысить общественное мнение России в пользу вторжения. Иные варианты, которые рассматривают западные чиновники, это "приуроченная" к 9 мая аннексия Луганской и Донецкой областей в Украине, серьезное наступление на Одессу или провозглашение полного контроля над Мариуполем.