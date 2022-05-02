Президент России Владимир Путин может официально объявить Украине войну 9 мая, что позволит провести полную мобилизацию резервных сил России, поскольку они пытаются завоевать восточную и южную Украину, считают американские и европейские чиновники, передает CNN.

Западные официальные лица полагают, что Путин на празднование в России Дня победы захочет объявить либо о каком-либо военном достижении в Украине, либо инспирирует крупную эскалацию боевых действий, или же оба месседжа - вместе.

Сейчас западные официальные лица рассматривают сценарий с объявлением войны. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскручивал информполе, готовя почву для того, чтобы иметь возможность сказать: "Послушайте, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Нужно больше российского пушечного мяса", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио LBC на прошлой неделе. Уоллес также допускал, что аналогичное заявление могло прозвучать и на праздник 1 мая.