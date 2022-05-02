Под Харьковом россияне обстреляли фабрику: есть погибший

Сегодня, 3 мая, утром российские войска обстреляли фабрику в Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения подверглись значительным разрушениям. К сожалению, погиб 46-летний работник, который во время обстрелов находился на территории", - написал Синегубов.

По его словам, за минувшие сутки российские войска нанесли по Харькову 2 удара из реактивных систем залпового огня и совершили 1 артиллерийский обстрел, пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке. Кроме того, по области россияне в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.