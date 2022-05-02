США арестуют на Фиджи яхту Керимова

Суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Это произошло после того, как роскошное судно Amadea прибыло в тихоокеанское островное государство и было задержано полицией, сообщает Reuters.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов, после начала «спецоперации» в Украине. Ранее сообщалось, что власти Республики Фиджи арестовали яхту, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит российскому сенатору, олигарху-миллиардеру дагестанского происхождения Сулейману Керимову, который находится под западными санкциями.