Генпрокуратура Казахстана обвинила компанию сестры Назарбаева в крупной контрабанде
Генеральная прокуратура Казахстана при досмотре груза компании «Group Of The Companies Tda», принадлежащей родной сестре бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, установила незадекларированные товары, передает «Интерфакс».
«При досмотре груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на сумму 287 млн тенге (более $647 тыс.). Директора компании взяли под стражу», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Согласно данным госреестра, учредителями ТОО «Group Of The Companies Tda» являются Анипа Назарбаева (сестра Нурсултана Назарбаева) и Али Клышпаев.
По всем выявленным фактам проводятся досудебные расследования.