Папе Римскому не ответили на просьбу о встрече с Путиным

Папа Римский Франциск рассказал, что в марте запросил проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным. Российская сторона до сих пор не ответила на просьбу, передает «Коммерсант».

«Я попросил кардинала Паролина после 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву... Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать (на встрече — ред.), хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — заявил понтифик в интервью итальянской газете Corriere della Sera.