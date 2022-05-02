Венгрия продолжает защищать российскую нефть
«Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти». Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийарто.
Он отметил, что Будапешт проголосовал за каждый пакет санкций в Европейском союзе, но сталкивается всегда с несправедливыми упреками со стороны организации.
«Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение», - цитирует Сийарто «Интерфакс».
Он добавил, что 65% нефти поступает в Венгрию из России.
«В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», - сказал министр.