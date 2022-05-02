Еще одна боевая группа: НАТО наращивает свое присутствие в Румынии

НАТО решила нарастить присутствие войск на Балканах, говорится в сообщении NATO JFC Naples в Twitter.

Сообщается, что НАТО уже создает боевую группу в Румынии для усиления защиты границ альянса. "Активизированы Силы реагирования НАТО, и альянс создал новую боевую группу в Румынии", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что участники альянса постоянно проводят учения, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза.