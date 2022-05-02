Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор

«Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор, поскольку он будет означать конец для его правления. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну». Об этом в своем Telegram написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По словам Медведева, это подтверждают и в окружении Зеленского, «которые тявкают, что мирного договора не будет».

Зампред Совбеза предположил, что украинский лидер и дальше будет просить деньги и оружие у Запада, а также имитировать заботу о народе.

«Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике», - написал Медведев.