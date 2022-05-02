Россия лидирует по созданию в Анталье компаний с иностранным участием, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты Антальи (ТППА) Давут Четин.

"В апреле у нас отмечен настоящий "русский бум" в создании компаний, Россия значительно обошла другие страны по этому показателю. Российский бизнес вырос в Анталье с начала года на 58 компаний", - сказал Четин.

По его словам, для сравнения, в январе - апреле 2021 года в Анталье было создано 19 российских компаний. "Налицо трехкратный рост, это очень серьезная цифра, апрель для нас был просто взрывным", - добавил он.