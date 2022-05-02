Только за двое последних суток украинские вооруженные силы уничтожили около 20 российских беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью около $2 млн, сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на комментарий главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Facebook

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 российских БПЛА общей стоимостью около $2 млн", - отметил он.

Главнокомандующий ВСУ также показал фото пораженных российских БПЛА "Орлан" и "Тахион" на восточном направлении и "ZALA" – на северном.