Минобороны России признало удары по Одессе

«Авиация ВКС России за ночь нанесла удары по 69 военным объектам Украины». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что артиллерия ВС России поразила более 50 огневых позиций ВСУ, а также 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», - заявил Конашенков.