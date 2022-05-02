Симоньян сняла с убитого противника сапоги актуальный комментарий
Чем дальше «спецоперация» России в Украине – тем отмороженнее становятся ее официальные комментаторы. То, что они несут с серьезными лицами в эфире, - уже нельзя показывать детям. Это вызывает возмущение даже у тех, кто достаточно лояльно относится к Кремлю.
Агрессия в Украине и беспрецедентные меры по зачистке информационного поля российскими властями сгустили общественную атмосферу в России настолько, что теперь в тренде самые отвязные, совершенно не стесняющиеся в выражениях, опьяневшие от вседозволенности пропагандисты ртом.
В первых рядах все те же клоуны – Маргарита «иди долма готовь» Симоньян и ее муж, Тигран Кеосаян, а также Владимир «вечерний звон» Соловьев. Один хамит губернатору системообразующего региона России, оскорбляя его жителей. Другая, совершенно не стесняясь в выражениях, отвечает деятелям культуры, обнаруживая при этом немалые познания в сексуальных извращениях. Третий, демонстрируя у себя небывалый прилив патриотизма, а может, стесняясь нерусского окончания фамилии, – предлагает «денацифицировать» Казахстан.
И ведь вот что интересно: дать им ответ теперь некому. Российскую общественность власть загнала под плинтус, попытка выйти из-под которого означает либо штраф, либо тюремный срок, либо изгнание из профессии на территории России. Марго Симоньян на полном серьезе хвастает тем, что входит в тройку самых цитируемых источников российских СМИ. Вопрос морали здесь не стоит – Кремль подарил ей канал, ранее принадлежащий «Эху Москвы». Это вполне напоминает то, что на поле боя ты снял с убитого противника сапоги, и теперь ходишь, хвастаясь - «посмотрите, какой хром, какая подошва, как скрипят».
Владимиру Соловьеву, потерпевшему от конфискации вилл в Италии, пообещали усадьбы на Селигере – чем не стимул нести все, что только на ум взбредет, лишь бы патриотическая риторика сохранялась. С Кеосаяном и вообще Управлению внутренней политики Администрации президента РФ договориться было просто: «Хочешь прежнего финансирования и прежних часов эфира – продолжай в правильном направлении, напористее и жестче, тебя не забудут». Провластные «мастера культуры и инженеры человеческих душ» стоят сегодня не так уж и дорого.
Тем более что и от них немногое требуется. Ударюсь в философию, чего всегда избегаю. По моему личному опыту и многочисленным наблюдениям, война - она никого не делает лучше или хуже. Просто в человеке обнажается тот стержень, который был заложен еще в мирной жизни. Представить себе Левитана, говорящего гнусь – совершенно невозможно. Выпады хабалки Симоньян и «трели» Соловьева – вполне нормально. Какое время – такие и «герои пропаганды».
А ведь самое интересное наступит потом. Россия, возомнившая себя империей, приблизила к себе 1905 год, позор русско-японской войны. И уже через некоторое время «соловьи Кремля» начнут вещать об обратном, переобуются в воздухе и заявят, что всегда были на стороне «демократии и порядка». Такая их сущность с пониженной социальной ответственностью. Так что ожидаем слезоточивых исповедей о том, как их, таких «талантливых», заставили…