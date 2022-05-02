Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:30

Чем дальше «спецоперация» России в Украине – тем отмороженнее становятся ее официальные комментаторы. То, что они несут с серьезными лицами в эфире, - уже нельзя показывать детям. Это вызывает возмущение даже у тех, кто достаточно лояльно относится к Кремлю. Агрессия в Украине и беспрецедентные меры по зачистке информационного поля российскими властями сгустили общественную атмосферу в России настолько, что теперь в тренде самые отвязные, совершенно не стесняющиеся в выражениях, опьяневшие от вседозволенности пропагандисты ртом.

В первых рядах все те же клоуны – Маргарита «иди долма готовь» Симоньян и ее муж, Тигран Кеосаян, а также Владимир «вечерний звон» Соловьев. Один хамит губернатору системообразующего региона России, оскорбляя его жителей. Другая, совершенно не стесняясь в выражениях, отвечает деятелям культуры, обнаруживая при этом немалые познания в сексуальных извращениях. Третий, демонстрируя у себя небывалый прилив патриотизма, а может, стесняясь нерусского окончания фамилии, – предлагает «денацифицировать» Казахстан. И ведь вот что интересно: дать им ответ теперь некому. Российскую общественность власть загнала под плинтус, попытка выйти из-под которого означает либо штраф, либо тюремный срок, либо изгнание из профессии на территории России. Марго Симоньян на полном серьезе хвастает тем, что входит в тройку самых цитируемых источников российских СМИ. Вопрос морали здесь не стоит – Кремль подарил ей канал, ранее принадлежащий «Эху Москвы». Это вполне напоминает то, что на поле боя ты снял с убитого противника сапоги, и теперь ходишь, хвастаясь - «посмотрите, какой хром, какая подошва, как скрипят».