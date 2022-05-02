Орбан рассказал Папе Римскому о планах России по окончанию «спецоперации» в Украине

Папа Римский Франциск сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России относительно «спецоперации» в Украине. В интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик заявил, что хочет скорейшего завершения боевых действий, но «настроен пессимистично».

«Орбан на нашей встрече сказал мне, что у русских есть план закончить все 9 мая. Я надеюсь, что это так, мы бы смогли понять скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс — это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», — цитирует Папу Римского «Коммерсант».