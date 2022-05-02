Азербайджан закрывает свое воздушное пространство для российских военных самолетов? главное на этот час
Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. Об этом первым два дня назад сообщило англоязычное издание The Azeri Times, а затем ряд российских СМИ и телеграм-каналов.
Российские военные самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию и обратно, вынуждены лететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов-на-Дону, отмечает издание.
Официальных заявлений со стороны азербайджанских и российских представителей пока нет. Однако российские военные самолеты, летающие из Армении в Россию и обратно, продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана.
Ранее своё воздушное пространство для российских военных самолётов закрыла Турция. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу уточнил, что у России было разрешение на три месяца: воздушное пространство было открыто для военных и гражданских самолётов, которые перевозят солдат в Сирию.
Следует отметить, что Россия снабжает 102-ю военную базу в Армении воздушным путем. Поскольку Грузия закрыла свое воздушное пространство для российской военной авиации, российские военно-транспортные самолеты перелетали через Каспийское море в воздушное пространство Ирана, а оттуда направлялись в Армению. Однако после того, как Азербайджан освободил свои территории в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года, появились сообщения о том, что российским военно-транспортным самолетам было разрешено использовать воздушное пространство Азербайджана для полетов в Армению. Информация Flightradar, которая в режиме онлайн отслеживает полеты, подтвердила, что российские военно-транспортные самолеты, летевшие в Армению и обратно, проходили через воздушное пространство Азербайджана.