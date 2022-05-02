Российские военные самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию и обратно, вынуждены лететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов-на-Дону, отмечает издание.

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. Об этом первым два дня назад сообщило англоязычное издание The Azeri Times, а затем ряд российских СМИ и телеграм-каналов.

Официальных заявлений со стороны азербайджанских и российских представителей пока нет. Однако российские военные самолеты, летающие из Армении в Россию и обратно, продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана.

Ранее своё воздушное пространство для российских военных самолётов закрыла Турция. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу уточнил, что у России было разрешение на три месяца: воздушное пространство было открыто для военных и гражданских самолётов, которые перевозят солдат в Сирию.

Следует отметить, что Россия снабжает 102-ю военную базу в Армении воздушным путем. Поскольку Грузия закрыла свое воздушное пространство для российской военной авиации, российские военно-транспортные самолеты перелетали через Каспийское море в воздушное пространство Ирана, а оттуда направлялись в Армению. Однако после того, как Азербайджан освободил свои территории в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года, появились сообщения о том, что российским военно-транспортным самолетам было разрешено использовать воздушное пространство Азербайджана для полетов в Армению. Информация Flightradar, которая в режиме онлайн отслеживает полеты, подтвердила, что российские военно-транспортные самолеты, летевшие в Армению и обратно, проходили через воздушное пространство Азербайджана.